ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fed-voorzitter Warsh: prijsstabiliteit heeft hoogste prioriteit

Economie
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 21:21
anp170626199 1
WASHINGTON (ANP) - De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Kevin Warsh, heeft woensdag beloofd dat de centrale bank prijsstabiliteit zal herstellen. Hij deed die uitspraak tijdens zijn eerste persconferentie sinds hij de leiding van de Fed heeft overgenomen.
"Aanhoudend hoge prijzen vormen een last voor het Amerikaanse volk, maar het recente verleden hoeft niet voort te duren", zei Warsh in een toelichting op het rentebesluit. Daarbij erkende hij dat de inflatie al geruime tijd ruim boven de doelstelling van 2 procent van de Fed ligt.
"Dit comité zal prijsstabiliteit waarborgen tegen elke prijs", benadrukte Warsh.
Tijdens een persbijeenkomst zei Warsh dat hij werkgroepen zal instellen voor vijf beleidsterreinen die volgens hem "van cruciaal belang zijn voor de uitvoering van het monetaire beleid". Het gaat daarbij om onder meer de communicatie van de Fed, het gebruik van databronnen en productiviteit en werkgelegenheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

167489325_m

Bijna iedereen gebruikt WD-40 verkeerd: op deze plekken richt het juist schade aan

4UQ7GSV6AZK6LJVTELPERAPPCQ

Genoeg van Poetin: waarom Trump ineens meebuigt met Europa

Scherm­afbeelding 2026-06-17 om 06.44.22

Volgens vriend Max Pam stierf Wim T Schippers droevig over het 'rotboek' van Adriaan van Dis

generated-image

Je hebt meer recht op vrije dagen dan je denkt

251631038_m

Bijna alle hartaanvallen worden veroorzaakt door deze vier risicofactoren

Sectorvergelijking_2030-1

De 50 beste stages en leerwerkplekken met toekomstperspectief

Loading