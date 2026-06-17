Fed-voorzitter Warsh: prijsstabiliteit heeft hoogste prioriteit

WASHINGTON (ANP) - De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Kevin Warsh, heeft woensdag beloofd dat de centrale bank prijsstabiliteit zal herstellen. Hij deed die uitspraak tijdens zijn eerste persconferentie sinds hij de leiding van de Fed heeft overgenomen.

"Aanhoudend hoge prijzen vormen een last voor het Amerikaanse volk, maar het recente verleden hoeft niet voort te duren", zei Warsh in een toelichting op het rentebesluit. Daarbij erkende hij dat de inflatie al geruime tijd ruim boven de doelstelling van 2 procent van de Fed ligt.

"Dit comité zal prijsstabiliteit waarborgen tegen elke prijs", benadrukte Warsh.

Tijdens een persbijeenkomst zei Warsh dat hij werkgroepen zal instellen voor vijf beleidsterreinen die volgens hem "van cruciaal belang zijn voor de uitvoering van het monetaire beleid". Het gaat daarbij om onder meer de communicatie van de Fed, het gebruik van databronnen en productiviteit en werkgelegenheid.