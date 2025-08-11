ECONOMIE
Centric ziet af van doorstart failliet tegoedpassenbedrijf

Economie
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 20:09
anp110825137 1
DEN HAAG (ANP) - IT-bedrijf Centric ziet af van de overname van het failliete Groupcard, een bedrijf dat voor gemeenten tegoedpassen zoals stadspassen regelde. Volgens het bedrijf zijn onder meer de financiële risico's te groot. "Om die reden ziet Centric zich genoodzaakt af te zien van de overname van het platform", aldus de onderneming.
Het faillissement werd vorige maand uitgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Veel gemeenten deden zaken met de onderneming en de schade lijkt in de miljoenen te lopen.
De passen van Groupcard waren bedoeld voor mantelzorgers of mensen met een laag inkomen om toegang te krijgen tot lokale voorzieningen en kortingen. Ze konden worden ingeleverd bij lokale ondernemers. Maar de kaarten zijn nu niet meer geldig, waardoor gemeenten veel geld zijn verloren.
