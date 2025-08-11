Trump voert geen extra heffingen in op goudimport

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump voert geen extra heffingen in op de import van goud. "Goud krijgt geen invoerheffing!", schreef hij op sociale media, zonder verdere details te geven.

Zijn uitspraak kwam enkele dagen nadat verwarring was ontstaan over de vraag of recente tariefverhogingen ook zouden gelden voor bepaalde goudstaven. De maatregel dreigde de wereldwijde goudmarkt te ontwrichten en had een nieuwe klap kunnen betekenen voor Zwitserland, een belangrijk land voor de raffinage van het edelmetaal.

In een recent document waarin de VS hun handelsbeleid doorgaans verduidelijken, stond dat heffingen worden toegepast op de import van goudstaven van een kilo of 100 ounce (ongeveer 2,8 kilo). Staven van een kilo zijn de meest verhandelde vorm op de belangrijkste metalenbeurs en vormen het grootste deel van de Zwitserse goudexport naar de VS.