ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump voert geen extra heffingen in op goudimport

Economie
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 20:34
anp110825139 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump voert geen extra heffingen in op de import van goud. "Goud krijgt geen invoerheffing!", schreef hij op sociale media, zonder verdere details te geven.
Zijn uitspraak kwam enkele dagen nadat verwarring was ontstaan over de vraag of recente tariefverhogingen ook zouden gelden voor bepaalde goudstaven. De maatregel dreigde de wereldwijde goudmarkt te ontwrichten en had een nieuwe klap kunnen betekenen voor Zwitserland, een belangrijk land voor de raffinage van het edelmetaal.
In een recent document waarin de VS hun handelsbeleid doorgaans verduidelijken, stond dat heffingen worden toegepast op de import van goudstaven van een kilo of 100 ounce (ongeveer 2,8 kilo). Staven van een kilo zijn de meest verhandelde vorm op de belangrijkste metalenbeurs en vormen het grootste deel van de Zwitserse goudexport naar de VS.
Vorig artikel

Centric ziet af van doorstart failliet tegoedpassenbedrijf

Volgend artikel

CNBC: Trump verlengt deadline Chinese heffingen met 90 dagen

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

ANP-531613328

Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

anp110825117 1

Rechter: alleen Epstein en Maxwell hadden seks met minderjarigen

ANP-460351846

Waarom sommige mensen 100 worden én geen nare ziektes krijgen

shutterstock_1523322002

Spijt van een relatie: de helft van de vrouwen heeft het (en wat je ermee kunt)