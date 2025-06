Drietal aangehouden voor smokkel van tientallen broedeieren

SCHIPHOL (ANP) - De autoriteiten op Schiphol hebben drie Duitsers aangehouden voor het smokkelen van 79 eieren. Vermoedelijk zijn die onder meer gelegd door papegaaiduikers, een beschermde vogelsoort. Ook is een broedmachine in beslag genomen, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "De meeste eieren waren al bijna uitgebroed", meldt de autoriteit. De NVWA kwam in actie nadat de douane de eieren had gevonden in de handbagage van de verdachten. De machine was mee in de ruimbagage.

De broedeieren zijn naar een gespecialiseerd opvangcentrum gebracht, waar ze verder worden uitgebroed. Na het uitbroeden wordt duidelijk om welke soorten het precies gaat.

Het drietal had de eieren meegenomen vanuit IJsland, een van de broedgebieden van papegaaiduikers. Op Schiphol wilden ze alleen overstappen om terug naar Duitsland te vliegen, maar werd hun illegale lading dus ontdekt.

Het smokkelen van vogeleieren is net als het smokkelen van vogels verboden. Toch gebeurt het vaak, omdat er veel geld mee te verdienen valt. Dit soort handel is "een gevaar voor de biodiversiteit en brengt vaak dierenleed met zich mee", legt de NVWA uit.