ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ChatGPT-maker OpenAI komt met zoekmachine Atlas

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 20:44
anp211025185 1
SAN FRANCISCO (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - OpenAI heeft dinsdag een eigen zoekmachine aangekondigd, genaamd ChatGPT Atlas. De maker van de populaire chatbot zet daarmee kunstmatige intelligentie (AI) in om de concurrentie aan te gaan met Google. De webbrowser komt eerst uit voor Apple's macOS en moet later ook te gebruiken zijn op Windows, iOS en Android.
"Dit is een AI-gestuurde webbrowser die rond ChatGPT is gebouwd", legde OpenAI-topman Sam Altman uit. OpenAI voert de druk op Google steeds verder op en de zoekgigant heeft hierop gereageerd door in hoog tempo steeds meer AI-mogelijkheden toe te voegen aan zijn zoekmachine en andere diensten.
ChatGPT Atlas is ontworpen om een meer gepersonaliseerde internetervaring te bieden en kan ook taken uitvoeren zoals vluchten boeken en documenten bewerken voor een gebruiker, aldus OpenAI.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

shutterstock_2514060695

We eten heel veel plastic – Een hoogleraar legt uit waarom dat erg is en wat je kunt doen

anp201025202 1

Groep tieners veroordeeld in misbruikzaak lerares Oostenrijk

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

Loading