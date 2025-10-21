ChatGPT-maker OpenAI komt met zoekmachine Atlas

SAN FRANCISCO (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - OpenAI heeft dinsdag een eigen zoekmachine aangekondigd, genaamd ChatGPT Atlas. De maker van de populaire chatbot zet daarmee kunstmatige intelligentie (AI) in om de concurrentie aan te gaan met Google. De webbrowser komt eerst uit voor Apple's macOS en moet later ook te gebruiken zijn op Windows, iOS en Android.

"Dit is een AI-gestuurde webbrowser die rond ChatGPT is gebouwd", legde OpenAI-topman Sam Altman uit. OpenAI voert de druk op Google steeds verder op en de zoekgigant heeft hierop gereageerd door in hoog tempo steeds meer AI-mogelijkheden toe te voegen aan zijn zoekmachine en andere diensten.

ChatGPT Atlas is ontworpen om een meer gepersonaliseerde internetervaring te bieden en kan ook taken uitvoeren zoals vluchten boeken en documenten bewerken voor een gebruiker, aldus OpenAI.