Medeoprichter Koffeman stapt uit Partij voor de Dieren: ‘Partij voor de Gazanen geworden’

Een van de grondleggers van de Partij voor de Dieren , senator Niko Koffeman, verlaat de partij. Hij blijft wel aan als partijloos lid van de Eerste Kamer, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NRC.

Koffeman zegt in die krant dat hij zich al langer stoort aan de koers van de partij. Volgens hem richt de PvdD zich te veel op “mensenonderwerpen” en te weinig op dieren. “De onvrede sluimert bij mij al langer”, zegt hij. “Dat geweld in Gaza moet veroordeeld worden, maar de prioritering is veranderd. De Partij voor de Dieren is de partij voor de mensen, en voor de Gazanen, geworden.”

Interne verdeeldheid

Fractievoorzitter Ingrid Visseren-Hamakers noemt zijn vertrek “verschrikkelijk”. Ze zegt het beeld dat Koffeman schetst niet te herkennen: “Het belang van dieren heeft voor alle PvdD’ers topprioriteit.”

De spanningen binnen de partij spelen al langer. Eerder dit jaar stemde de PvdD in met extra defensie-uitgaven, mede vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat besluit leidde tot onvrede bij een deel van de achterban. Sommige leden verlieten de partij en begonnen een nieuwe beweging.

Partijleider Esther Ouwehand zei destijds dat sommige leden “niet mee kunnen komen” met de nieuwe koers. Voor Koffeman was dat de druppel: “Ze realiseert zich niet dat die mensen wel kunnen, maar niet wíllen meekomen”, vertelt hij in NRC.

Slechte peilingen

Het vertrek van Koffeman is opnieuw een tegenslag voor de PvdD, die al eerder kampte met interne ruzies. In 2023 probeerde het partijbestuur Ouwehand tijdelijk opzij te zetten wegens vermeend wangedrag. Ze werd vrijgepleit, maar de partij verloor daarna fors bij de verkiezingen – van zes naar drie zetels. Ook nu staat de partij er met drie zetels niet bepaald florissant voor in de peilingen.

Koffeman’s vertrek laat duidelijk zien dat de rust binnen de dierenpartij nog lang niet is teruggekeerd.