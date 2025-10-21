ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chemieconcern sluit fabrieken op Chemelot, honderd banen weg

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 20:47
anp211025186 1
URMOND (ANP) - Chemiebedrijf Fibrant wil drie van zijn zeven fabrieken op het Limburgse industriecomplex Chemelot sluiten. Daarbij verliezen ongeveer honderd medewerkers gedwongen hun baan.
Fibrant maakt op Chemelot onder meer kunstmest en een bouwsteen voor nylon. Het chemieconcern staakt de productie van caprolactam, dat wordt gebruikt als grondstof voor nylon en toegepast wordt in onder meer elektrische auto's, verpakkingsmaterialen en kleding.
Topman Martijn Amory noemt als reden voor de voorgenomen fabriekssluiting de hoge productiekosten in Nederland en Europa. Ook heeft het bedrijf moeite om te concurreren met Azië.
Grote zorgen
"Wij beseffen dat de voorgenomen veranderingen grote impact hebben op onze medewerkers en op Chemelot", zegt Amory. "Het is pijnlijk dat we moeten overwegen een deel van onze productie te sluiten, juist omdat we staan voor duurzame en verantwoorde productie. Toch is het financiële gat te groot om te negeren."
Fibrant is een afnemer van andere bedrijven op Chemelot. Vakbond CNV vreest daardoor voor een "domino-effect" en maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van het industriepark. "Dit is een zware klap", zegt CNV-onderhandelaar Ed Leunissen. "Natuurlijk voor de medewerkers, die nu hun toekomstperspectief verliezen. Maar ook voor Chemelot en de hele regio."
Definitief besluit
De industriële werkgelegenheid in het gebied loopt volgens Leunissen al jaren terug. "Veel bedrijven op Chemelot hebben het al moeilijk en met het wegvallen van de caprolactamfabriek verliezen ze nog meer omzet", vreest hij. De bond wil dat de politiek ingrijpt en "aan de juiste knoppen" draait om een gelijk speelveld te creëren en "problemen zoals op Chemelot te voorkomen".
Fibrant is zich "bewust van de gevolgen die deze beslissing kan hebben voor de lokale economie, toeleveranciers en andere betrokkenen", stelt het bedrijf in een verklaring. Het chemieconcern blijft zoeken naar oplossingen die de impact voor de regio "beperken" en "kansen bieden voor toekomstige samenwerking".
Dinsdag zijn alle medewerkers van Fibrant over de plannen geïnformeerd. Na advies van de ondernemingsraad volgt een definitief besluit.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

shutterstock_2514060695

We eten heel veel plastic – Een hoogleraar legt uit waarom dat erg is en wat je kunt doen

anp201025202 1

Groep tieners veroordeeld in misbruikzaak lerares Oostenrijk

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

Loading