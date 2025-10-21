Chemieconcern sluit fabrieken op Chemelot, honderd banen weg

URMOND (ANP) - Chemiebedrijf Fibrant wil drie van zijn zeven fabrieken op het Limburgse industriecomplex Chemelot sluiten. Daarbij verliezen ongeveer honderd medewerkers gedwongen hun baan.

Fibrant maakt op Chemelot onder meer kunstmest en een bouwsteen voor nylon. Het chemieconcern staakt de productie van caprolactam, dat wordt gebruikt als grondstof voor nylon en toegepast wordt in onder meer elektrische auto's, verpakkingsmaterialen en kleding.

Topman Martijn Amory noemt als reden voor de voorgenomen fabriekssluiting de hoge productiekosten in Nederland en Europa. Ook heeft het bedrijf moeite om te concurreren met Azië.

Grote zorgen

"Wij beseffen dat de voorgenomen veranderingen grote impact hebben op onze medewerkers en op Chemelot", zegt Amory. "Het is pijnlijk dat we moeten overwegen een deel van onze productie te sluiten, juist omdat we staan voor duurzame en verantwoorde productie. Toch is het financiële gat te groot om te negeren."

Fibrant is een afnemer van andere bedrijven op Chemelot. Vakbond CNV vreest daardoor voor een "domino-effect" en maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van het industriepark. "Dit is een zware klap", zegt CNV-onderhandelaar Ed Leunissen. "Natuurlijk voor de medewerkers, die nu hun toekomstperspectief verliezen. Maar ook voor Chemelot en de hele regio."

Definitief besluit

De industriële werkgelegenheid in het gebied loopt volgens Leunissen al jaren terug. "Veel bedrijven op Chemelot hebben het al moeilijk en met het wegvallen van de caprolactamfabriek verliezen ze nog meer omzet", vreest hij. De bond wil dat de politiek ingrijpt en "aan de juiste knoppen" draait om een gelijk speelveld te creëren en "problemen zoals op Chemelot te voorkomen".

Fibrant is zich "bewust van de gevolgen die deze beslissing kan hebben voor de lokale economie, toeleveranciers en andere betrokkenen", stelt het bedrijf in een verklaring. Het chemieconcern blijft zoeken naar oplossingen die de impact voor de regio "beperken" en "kansen bieden voor toekomstige samenwerking".

Dinsdag zijn alle medewerkers van Fibrant over de plannen geïnformeerd. Na advies van de ondernemingsraad volgt een definitief besluit.