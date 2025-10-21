Geen garantie dat zieke kinderen uit Gaza terug mogen

RIYAD (ANP) - Er is "geen garantie" dat de zieke of gewonde kinderen die uit Gaza naar Nederland komen op korte termijn weer terug kunnen, aldus demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD). Israël laat dat tot dusver niet toe.

"Dat heeft ook meegespeeld bij onze opstelling dat ze zoveel mogelijk opvang in de regio moeten doen", zegt de bewindsman. Voor een land als Saudi-Arabië, waar Van Weel dinsdag op bezoek was, is dat de reden om geen kinderen uit Gaza op te vangen.

Hij denkt wel dat met het vredesplan voor Gaza de kans groter is geworden om druk uit te oefenen op Israël om de kinderen weer toegang te geven tot de Palestijnse kuststrook. "Het is een heel andere situatie dan een paar weken geleden."

Geen gebrek aan landen

Van Weel verwacht dat enkele kinderen binnen "afzienbare termijn" naar Nederland komen. Eerder schreef het kabinet aan de Kamer dat het eind deze maand of begin volgende maand zou gebeuren. Het kabinet zal niet actief melden waar en wanneer de kinderen aankomen, zegt hij.

Het kabinet besloot na flinke druk uit de Kamer "enkele" kinderen uit Gaza op te nemen. Van Weel heeft geen noodkreet van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gekregen om daarna nog meer kinderen op te nemen. Er is volgens hem ook geen gebrek aan landen die kinderen willen opvangen.

Dat is mogelijk ook niet nodig. Als het rustig blijft in Gaza kan daar de grootschalige medische hulpverlening weer worden opgebouwd, aldus Van Weel. Ook komen er dan geen nieuwe gewonden meer bij. "Dan kunnen ziekenhuizen in Jordanië zich weer richten op complexe patiënten."