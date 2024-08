China begint onderzoek naar EU-subsidies voor zuivelproducten

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - China is een onderzoek begonnen naar EU-subsidies voor sommige zuivelproducten die in China worden geïmporteerd. De stap volgt op de aankondiging van Brussel om de tarieven voor de invoer van Chinese elektrische auto's in de Europese Unie te verhogen. De Europese Commissie wil met de hogere invoerrechten een eind maken aan de oneerlijke concurrentie van China, omdat Beijing zijn eigen fabrikanten subsidieert. De handelsspanningen tussen China en de EU lijken daarmee verder op te lopen.

Het Chinese onderzoek richt zich op Europese subsidies voor een reeks zuivelproducten, waaronder verse en bewerkte kaas, blauwe kaas, melk en room, verklaarde het Chinese ministerie van Handel. In totaal zullen twintig EU-subsidieprogramma's worden onderzocht waaronder het gemeenschappelijk landbouwbeleid en nationale subsidieplannen in Ierland, Oostenrijk, België, Italië, Kroatië, Finland, Roemenië en Tsjechië. Het onderzoek zal een jaar duren, maar kan "onder speciale omstandigheden" met maximaal zes maanden worden verlengd, aldus het ministerie.

De Europese Commissie heeft kennisgenomen van het onderzoek van China en is van plan om "de belangen van de EU-zuivelindustrie krachtig te verdedigen". De commissie zal indien nodig ingrijpen om ervoor te zorgen dat het onderzoek voldoet aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).