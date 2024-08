China wil nog meer samenwerken met Rusland

MOSKOU (ANP/RTR) - De Chinese premier Li Qiang heeft op bezoek in Moskou beklemtoond dat China bereid is nog meer samen te werken met Rusland. Hij heeft onder anderen gesproken met president Vladimir Poetin. Li Qiang heeft ook zijn Russische collega Michail Misjoestin gesproken over "meer praktische samenwerking" en "humanitaire en regionale uitwisselingen".

De twee premiers vinden dat Beijing en Moskou daarnaast meer moeten samenwerken om "hun gemeenschappelijke belangen te beschermen, want westerse landen keren zich tegen het technische en economische potentieel van China en Rusland". Volgens Li Qiang hebben de Chinees-Russische betrekkingen tot dusver "de internationale turbulentie doorstaan".

Westerse landen beschuldigen China ervan dat het Rusland bijstaat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. China profiteert economisch van de breuk tussen Rusland en het Westen, maar zegt neutraal te zijn en te willen bemiddelen.