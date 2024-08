Eenkhoorn fietst komende twee jaar voor Soudal Quick-Step

BRUSSEL (ANP) - Pascal Eenkhoorn rijdt de komende twee seizoenen voor de Belgische wielerploeg Soudal Quick-Step. De 27-jarige renner heeft tot eind 2026 getekend bij de formatie van de Belg Remco Evenepoel, die deze zomer olympisch kampioen werd.

"Het is geweldig om me aan te sluiten bij een van de grootste en succesvolste ploegen in de wielerwereld. Het is een ploeg die ik altijd heb bewonderd en ik hoop dat ik er weer de beste versie van mezelf kan worden", zei Eenkhoorn via zijn nieuwe werkgever over zijn transfer.

Eenkhoorn, twee jaar geleden Nederlands kampioen op de weg, komt over van Lotto-Dstny. Daarvoor reed hij lang voor Jumbo-Visma.

Alaphilippe

"Hij is een zeer sterke renner en iemand die hard werkt en nooit opgeeft", aldus teambaas Patrick Lefevere. "We hebben er vertrouwen in dat hij met die mentaliteit hier onmiddellijk zijn plek zal vinden. Met zijn 27 jaar is hij nog een jonge renner die veel moois kan laten zien en wij hopen dat hij dat als lid van onze ploeg de komende twee jaar ook zal doen."

Maandag werd bekend dat Julian Alaphilippe vertrekt bij Soudal Quick-Step. De Fransman tekende bij Tudor Pro Cycling.