China beperkt import van Japanse bedrijven door spanningen

Economie
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 10:00
anp240226087 1
BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Chinese ministerie van Handel heeft twintig Japanse bedrijven op een zwarte lijst gezet en handelsbeperkingen opgelegd uit "nationale veiligheidszorgen". Het gaat om bedrijven die materieel maken dat zowel civiele als militaire doeleinden kan hebben, waaronder dochterondernemingen van Mitsubishi Heavy Industries en de Japanse ruimtevaartorganisatie. Twintig andere bedrijven, onder meer autofabrikant Subaru, zijn op een watchlist gezet en moeten strengere controles ondergaan wanneer zij naar China exporteren.
De twee grootste economieën van Azië hebben al maandenlang ruzie met elkaar. In november zei de Japanse premier Sanae Takaichi dat Japan zou kunnen ingrijpen als China besluit Taiwan binnen te vallen. Beijing vindt dat Taiwan tot hun grondgebied behoort en voerde daarop handelsbeperkingen in. Vorige maand kondigde de Chinese regering ook aangescherpte controles aan voor export van goederen met potentiële militaire toepassingen naar Japan.
