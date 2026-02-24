ECONOMIE
Europese leiders in Kyiv voor herdenking Russische invasie 2022

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 9:56
KYIV (ANP/AFP/DPA) - Europese leiders zijn in Kyiv om te gedenken dat Rusland vier jaar geleden Oekraïne op grote schaal binnenviel. Onder hen zijn Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en raadsvoorzitter António Costa. Verder zijn er regeringsleiders uit meerdere Europese landen, zoals de Finse president Alexander Stubb, de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Noorse premier Jonas Gahr Støre. De Noorse premier beloofde bij aankomst Oekraïne dit jaar weer met ruim 7,5 miljard euro bij te staan.
De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha verwelkomde "de leiders uit de acht noordelijke en Baltische landen, onze oprechte en trouwe bondgenoten in de verdediging van vrijheid, rechtvaardigheid en waarheid".
