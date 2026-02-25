China bestelt 120 vliegtuigen van Airbus, zegt Merz

BEIJING (ANP/DPA/AFP) - China bestelt 120 vliegtuigen van de Europese fabrikant Airbus, meldde de Duitse bondskanselier Friedrich Merz tijdens zijn bezoek aan het Aziatische land. Eerder maakten de twee landen al duidelijk dat ze hun economische samenwerking willen uitbreiden.

Volgens Merz zitten er meer contracten in de pijplijn. Hij sprak zich eerder, samen met Xi, uit voor nauwere strategische banden tussen twee van de drie grootste economieën ter wereld.

Door de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump oplegde aan veel handelspartners, haalde China de VS vorig jaar in als grootste handelspartner van Duitsland. Tegelijkertijd ziet Berlijn het door de Communistische Partij geleide land als belangrijke rivaal van het Westen.

Door handelsspanningen met de VS proberen meer westerse leiders de banden aan te halen met Beijing, zoals de Britse premier Keir Starmer, president Emmanuel Macron van Frankrijk en de Canadese premier Mark Carney.