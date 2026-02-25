ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China bestelt 120 vliegtuigen van Airbus, zegt Merz

Economie
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 16:00
anp250226131 1
BEIJING (ANP/DPA/AFP) - China bestelt 120 vliegtuigen van de Europese fabrikant Airbus, meldde de Duitse bondskanselier Friedrich Merz tijdens zijn bezoek aan het Aziatische land. Eerder maakten de twee landen al duidelijk dat ze hun economische samenwerking willen uitbreiden.
Volgens Merz zitten er meer contracten in de pijplijn. Hij sprak zich eerder, samen met Xi, uit voor nauwere strategische banden tussen twee van de drie grootste economieën ter wereld.
Door de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump oplegde aan veel handelspartners, haalde China de VS vorig jaar in als grootste handelspartner van Duitsland. Tegelijkertijd ziet Berlijn het door de Communistische Partij geleide land als belangrijke rivaal van het Westen.
Door handelsspanningen met de VS proberen meer westerse leiders de banden aan te halen met Beijing, zoals de Britse premier Keir Starmer, president Emmanuel Macron van Frankrijk en de Canadese premier Mark Carney.
loading

POPULAIR NIEUWS

145101199_m

Hoe kom je van Google, PayPal en WhatsApp af?

153289376_m

Na de Odido‑hack is jouw identiteit handelswaar op het dark web

ANP-447732593

Alcohol verandert enorm de manier waarop je hersenen communiceren

ANP-546526096

Steeds meer mensen hebben een bril nodig: dit is vermoedelijk de reden

generated-image

Hoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotteren

anp240226189 1

Niet iedereen heeft genoeg cash in huis in geval van nood. Jij?

Loading