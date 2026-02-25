Iran arresteert bekende journaliste Elaheh Mohammadi

TRONDHEIM/TEHERAN (ANP/DPA) - De Iraanse autoriteiten hebben de bekende journaliste Elaheh Mohammadi gearresteerd. Dat meldt de in Noorwegen gevestigde mensenrechtenorganisatie Hengaw op basis van bronnen in Teheran. Justitie in Iran heeft de arrestatie nog niet bevestigd en de reden is onduidelijk.

Mohammadi uitte eerder kritiek op het harde optreden van de autoriteiten tijdens de recente massale protesten in Iran, waarover ze via sociale media berichtte. De krant waarvoor ze werkte, Hammihan, werd enkele weken geleden gesloten vanwege de kritische berichtgeving. De journaliste was een van de eersten die berichtte over de arrestatie en dood in 2022 van Mahsa Amini, de jonge Koerdische vrouw die overleed nadat ze was gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen.

Mohammadi werd in 2023 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor spionage. In februari 2025 kreeg ze gratie. Ze zat in totaal zeventien maanden in de gevangenis.