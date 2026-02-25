Nieuw bod Paramount zet Warner Bros. niet hoger op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Aandelen in Warner Bros. Discovery zijn woensdag iets in waarde gedaald op de beurs in New York ondanks een nieuw overnamebod van Paramount Skydance. Door het bod lijkt de overnamestrijd rond Warner Bros., bekend van de Harry Potter-films en Game of Thrones-franchise, in een nieuwe fase beland. Maar het lijkt erop dat beleggers toch op een grotere verhoging van een eerder bod hadden gerekend.

Entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery stemde eerder in om alleen de studio's en de streamingdienst HBO Max te verkopen aan Netflix voor bijna 83 miljard dollar. Paramount wilde het hele bedrijf overnemen en bood eerder ruim 108 miljard dollar. Dat laatste bod is nu verbeterd tot zo'n 111 miljard dollar. Ook biedt Paramount aan de vergoeding van 2,8 miljard dollar te betalen die Warner Bros. aan Netflix verschuldigd zou zijn als het zich terugtrekt uit hun deal.

Wall Street liet over de gehele linie wel koersstijgingen zien, nu beleggers vooral uitkijken naar de resultaten van chipconcern Nvidia (plus 0,9 procent). Die komen woensdag na de handelssessie naar buiten. De Dow Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,3 procent omhoog naar 49.344 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 6927 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij op 23.048 punten.

Nvidia

"De resultaten van Nvidia zijn naar verwachting goed gezien de enorme kapitaalinvesteringen die door zijn klanten zijn aangekondigd", verklaarde een analist van Kepler Cheuvreux. Toch blijft het volgens hem de vraag hoe de cijfers precies uitpakken en hoe de markt zal reageren.

Nvidia wordt doorgaans ook als graadmeter beschouwd voor hoe het gaat met de opmars van kunstmatige intelligentie, waarvoor het bedrijf belangrijke chips en processors maakt. Als de cijfers goed worden ontvangen kan dat ook de beurswaardes van andere bedrijven naar grotere hoogte tillen.

Onrust

Onlangs was er nog veel onrust op de beurzen door een rapport van Citrini Research dat AI voor massale werkloosheid kan zorgen. Inmiddels lijkt de rust op dit vlak iets teruggekeerd. Afgelopen dagen hebben veel experts gezegd dat de stelling op zijn best vergezocht is, waarbij een vooraanstaande econoom van het Witte Huis het zelfs "science fiction" noemde.

De olieprijzen bleven in de buurt van het hoogste niveau sinds juli. President Donald Trump heeft met opmerkingen in zijn State of the Union-toespraak de speculatie aangewakkerd dat hij zich voorbereidt op militaire actie tegen Iran.