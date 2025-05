China bezorgd over EU-dumpingonderzoek Chinese autobanden

BEIJING (ANP/RTR) - China is erg bezorgd over een onderzoek dat de Europese Commissie is begonnen naar het vermeende dumpen van goedkope Chinese autobanden op de Europese markt. Dat onderzoek volgt op klachten van de Europese autobandenindustrie over Chinese bandenfabrikanten.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel zei donderdag verder dat Brussel in dialoog moet gaan met China over de zorgen rond de vermeende dumppraktijken. Ook zei het ministerie dat China de belangen en rechten van Chinese bedrijven zal verdedigen.

De Europese Commissie maakte het onderzoek vorige week bekend. Daarbij wordt ook gekeken of er maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld door hoge heffingen op Chinese banden op te leggen om zo de Europese autobandenindustrie te beschermen. Grote Europese bandenproducenten zijn bijvoorbeeld het Duitse Continental, het Franse Michelin en het Italiaanse Pirelli.