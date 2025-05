Er zit cannabis in deze Haribo-snoepjes, meerdere mensen onwel

In het Haribo-snoep dat woensdag werd teruggeroepen is cannabis gevonden. Dat laat een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) weten na berichtgeving van Hart van Nederland. Meerdere mensen waren onwel geworden nadat ze het snoep hadden gegeten.

Het gaat om kilozakken van het product Happy Cola F!ZZ, met een houdbaarheidsdatum tot januari 2026. Eerder meldde snoepfabrikant Haribo dat er zakken in omloop zijn die bij consumptie "kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals duizeligheid".

De cannabis werd gevonden nadat meerdere mensen, zowel kinderen als volwassenen, ziek waren geworden na het eten van de colaflesjes. Zij maakten daarvan melding bij de politie. "Hoe de cannabis in de snoepjes terecht is gekomen, is vooralsnog onbekend. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan door de politie", aldus de NVWA.