China: BRICS wil geen confrontatie met Trump na dreiging tarieven

BEIJING (ANP/AFP) - De BRICS-landen waaronder China, Brazilië, Rusland, Zuid-Afrika en India willen geen confrontatie met de Amerikaanse president Donald Trump op handelsgebied. Dat zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken na Trumps dreiging een extra importheffing van 10 procent op te leggen voor landen die zich aansluiten bij het "anti-Amerikaanse beleid" van de BRICS.

De dreiging van Trump kwam nadat op de BRICS-top in het Braziliaanse Rio de Janeiro zondag kritiek was geuit op zijn heffingen. Ook werden de Israëlisch-Amerikaanse luchtaanvallen op Iran veroordeeld. Iran is lid van de organisatie, net als Indonesië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Ethiopië. Verschillende landen willen lid worden, waaronder Turkije, Maleisië en Azerbeidzjan.

Volgens China kent een handelsoorlog geen winnaars. Het ministerie zei ook dat de BRICS een platform is voor samenwerking tussen opkomende economieën en geen confrontatie zoekt met een bepaald land.