SHENZHEN (ANP/RTR/AFP) - De Canadese premier Mark Carney en Chinese president Xi Jinping zijn het eens geworden over een verlaging van verschillende importheffingen. De maatregelen "moet de handel tussen beide landen verder uitbreiden", aldus een verklaring van Carney. De twee leiders spraken elkaar voorafgaand aan de APEC-top, die woensdag begint in ⁠de Chinese stad Shenzhen.

China heeft volgens Carney ingestemd met een verlaging van de tarieven op Canadese goederen met een totale waarde van zo'n 400 miljoen Canadese dollar, zo'n 254 miljoen euro. Het gaat onder meer om varkensvlees, vis en schaal- en schelpdieren, staat in de verklaring. Ook worden bestaande regelingen voor Chinese staal- en aluminiumproducten verlengd.

China en Canada verlaagden begin dit jaar ook al een aantal importheffingen. Carney bezocht toen Beijing. Het was voor het eerst in acht jaar dat een Canadese leider een bezoek aan China bracht.