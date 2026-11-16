Als tiener draaide Pim de Witte in Nijmegen een server voor het onlinespel RuneScape en zo verdiende hij zijn eerste geld. Vijftien jaar later staat hij in de bovenste regionen van de Quote 500 en schat het zakenblad zijn vermogen op 1,1 miljard euro. Met 31 jaar is hij de jongste Nederlandse miljardair ooit.

Zoveel is Pim de Witte waard

Het magazine zet De Witte in de Quote 500 van 2026 direct op plek 49. Hij neemt de titel van jongste miljardair over van Robert Vis, die 36 was toen hij in 2020 de lijst aanvoerde. Vis bouwde zijn geld met het betaalbedrijf MessageBird, De Witte met gamers.

Het bedrag is een schatting. Quote legt niet uit hoe het blad erop uitkomt; het meeste geld zit in de aandelen van zijn bedrijven, niet op een bankrekening. Zijn vermogen heeft hij zelf opgebouwd, niets ervan is geërfd.

In cijfers

1,1 miljard euro: zijn geschatte vermogen volgens Quote.

49: zijn plek in de Quote 500, als nieuwkomer.

31 jaar: de jongste miljardair ooit op de lijst.

454 miljoen dollar (ongeveer 390 miljoen euro): wat investeerders tot nu toe in zijn AI-bedrijf staken.

Het geld komt van filmpjes van gamers

De Witte richtte Medal.tv op, een platform waar gamers korte clips van hun spel opnemen, bewerken en delen. In 2025 had Medal ongeveer 10 miljoen gebruikers per maand, die samen zo’n 2 miljard video’s per jaar uploadden, meldde TechCrunch . Inmiddels zijn het er meer dan 17 miljoen per maand.

Die berg beeldmateriaal bleek goud waard. In de clips zie je precies welke knop een speler indrukt en wat er daarna in de spelwereld gebeurt. Met zulke data kun je kunstmatige intelligentie leren hoe bewegingen en hun gevolgen werken, bijvoorbeeld voor robots of zelfrijdende auto’s.

Een bod van een half miljard afgeslagen

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wilde Medal volgens techsite The Information eind 2024 kopen voor ongeveer 500 miljoen dollar (zo’n 430 miljoen euro). De Witte zei nee. Het bedrag zelf kan hij niet bevestigen, vertelde hij vorig jaar aan Nieuwsuur, wel dat hij een deal van die omvang afsloeg.

“Toen het gebeurd was, dacht ik meteen: mijn God, heb ik wel de goede beslissing genomen?”, zei hij tegen de NOS . De Witte groeide op met het syndroom van Gilles de la Tourette, een aandoening met onwillekeurige bewegingen en geluiden. Dat noemt hij een groot deel van zijn drive.

Zijn nieuwe AI-bedrijf is miljarden waard

In plaats van te verkopen begon De Witte in oktober 2025 General Intuition. Dat bedrijf bouwt zogeheten wereldmodellen, AI die ruimtelijk leert denken door naar gameplay te kijken. Investeerders Khosla Ventures en General Catalyst staken er bij de start 133,7 miljoen dollar in, een recordbedrag voor een beginnend bedrijf. In een tweede ronde kwam daar 320 miljoen dollar bij, waarmee het bedrijf op 2,3 miljard dollar (ongeveer 2 miljard euro) werd gewaardeerd.

Volgens Quote is General Intuition inmiddels nog meer waard. Daar komt het grootste deel van zijn miljard vandaan.

Toen het gebeurd was, dacht ik meteen: mijn God, heb ik wel de goede beslissing genomen? - Pim de Witte, oprichter van Medal en General Intuition

Niet iedereen is overtuigd dat de techniek zijn belofte waarmaakt. “Er wordt veel verwacht van deze modellen, maar het is nog steeds een enorme belofte”, zegt Deborah Nas, hoogleraar innovatie aan de TU Delft, tegen de NOS. Het verbaast haar wel hoe goed gamebeelden passen bij robots: ze zijn steeds vanuit één perspectief gefilmd, en veel robots stuur je met een controller zoals die van een spelcomputer.

Zelf vindt hij het langzaam gegaan

Waar de Quote 500 vol staat met erfgenamen van families als Heineken en Brenninkmeijer, voelt De Witte zich geen raket. “Voor mij voelt het alsof het redelijk sloom is gegaan”, zegt hij tegen Quote.

Ik heb gewoon elke keer de logische volgende stap gezet. - Pim de Witte tegen Quote

Hij ziet een kans voor Nederland in de AI-race, die nu vooral tussen Amerika en China gaat. “Ik denk dat we een hele goede kans hebben vanuit Europa, en dat we vanuit Nederland een van de beste kansen hebben”, zei hij tegen de NOS. Op dezelfde lijst staat ook de nieuwe rijkste Nederlander, cryptomiljardair Jean-Louis van der Velde , die net als De Witte zijn fortuin in de techwereld verdiende. De jongste naam op de lijst is nog altijd Max Verstappen met zijn Formule 1-salaris , twee jaar jonger dan De Witte met een geschat vermogen van 310 miljoen euro.

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