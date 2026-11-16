Je vriend tikt op je schouder en zwaait met zijn telefoon: 'Moet je dit filmpje zien!' Of je opkijkt, zegt meer over jullie relatie dan je op het eerste gezicht zou denken. De Amerikaanse relatietherapeut Sara Sloan noemt het zelfs een van de drie signalen dat je echt verliefd bent, schrijft Vice

Verliefdheid lijkt soms op lust of op veel om iemand geven. Het verschil zit in hoe actief en intens je die liefde beleeft, zegt de Canadese psychotherapeut Meghan Watson tegen Brides. “Voor veel mensen is verliefd zijn bewust, actief en intens.” Iemand liefhebben voelt volgens haar vaker als iets van familie of vriendschap.

1. Je reageert als de ander je aandacht vraagt

Het eerste signaal heet in de psychologie een bid for connection: een klein verzoek om aandacht, zoals een grapje, een vraag of dat filmpje op TikTok. Sloan baseert zich op het werk van het Amerikaanse Gottman Institute.

“Het kan eruitzien als je naar je partner toedraaien als die iets vertelt of je iets probeert te laten zien”, zegt Sloan. “Stellen die die verzoeken om contact missen, gaan vaker uit elkaar of scheiden.”

Dat laatste komt uit het onderzoek van psycholoog John Gottman en Robert Levenson aan de Universiteit van Washington. Ze filmden stellen in hun ‘Love Lab’ en zochten ze zes jaar later weer op, beschrijft het Gottman Institute

In cijfers

86 procent: zo vaak reageerden stellen die nog gelukkig samen waren op zo’n verzoek.

33 procent: zo vaak deden stellen dat die uit elkaar waren of ongelukkig bij elkaar bleven.

100: zoveel verzoeken deden gelukkige stellen soms in tien minuten aan tafel, tegen 65 bij de andere groep.

Gottman noemt die kleine verzoeken “de basiseenheid van emotionele communicatie”. Wie ze overslaat, ziet het misschien als een detail. Voor de partner telt het op. Over hetzelfde onderzoek schreven we eerder het belangrijkste teken dat je relatie goed zit

Stellen die die verzoeken om contact missen, gaan vaker uit elkaar of scheiden. - Sara Sloan, relatie- en seksuoloog

2. Jullie raken elkaar steeds even aan

Het tweede signaal noemt Sloan tie signs: kleine aanrakingen die laten zien dat twee mensen bij elkaar horen. Aanraking betekent niet altijd liefde, maar bij verliefde stellen is er volgens haar “een fysieke verbinding, waardoor het stel elkaar steeds aanraakt”.

“Denk aan hand in hand lopen, tegen elkaar aan leunen, een hand op de rug of de knie van de ander”, zegt ze.

Het verschil met flirten is dat het vanzelf gaat. Bij subtiele signalen dat iemand je leuk vindt zoekt iemand nog toenadering, bij een verliefd stel is die hand op de knie er al voor ze het merken.

3. Je lacht, gaapt en leunt mee

Het derde signaal is interactionele synchronie: twee mensen die elkaar onbewust spiegelen. Volgens Sloan zie je dat vaak bij stellen die verliefd zijn.

“Je ziet het makkelijk als de een glimlacht of lacht en de ander dan ook glimlacht of lacht”, zegt ze. “De een gaapt, dus de ander gaapt ook.”

Oogcontact hoort er ook bij. “Als ze elkaar aankijken en naar elkaar toe leunen terwijl ze praten, is dat ook een duidelijk teken van liefde.”

Voor veel mensen is verliefd zijn bewust, actief en intens. - Meghan Watson, psychotherapeut

Gaap je dus mee als je partner op de bank zijn mond wijd opendoet, dan is dat volgens Sloan geen teken van verveling. Het is eerder een teken dat je verliefd bent.

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