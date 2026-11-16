Zoveel betalen een Belg, een Duitser en jij per maand voor de zorgverzekering

Je zorgverzekering wordt in 2027 duurder. Het kabinet rekent met een gemiddelde premie van €169 per maand. Het eigen risico gaat voor het eerst sinds 2016 omhoog, naar €400.

Over de grens werkt het heel anders. Een Duitser en een Belg betalen geen vast bedrag, maar een percentage van hun loon. Wat betekent dat voor iemand met €3.000 bruto per maand?

Nederland: een vast bedrag, wat je ook verdient

Je betaalt een vaste premie aan je verzekeraar. Bij dezelfde polis betaalt iedereen hetzelfde, of je nu €2.500 of €6.000 verdient. Gemiddeld komt dat in 2027 uit op €169 per maand.

Daar komt het eigen risico bij. Dat is maximaal €400 per jaar, ruim €33 per maand als je het helemaal opmaakt. Voor de huisarts betaal je geen eigen risico.

Daarnaast is er een deel dat van je inkomen afhangt. Dat betaalt je werkgever: 6,27 procent van je loon in 2027, tot een loon van €82.543 per jaar. Op je loonstrook gaat het niet van je salaris af.

Duitsland: €262 per maand van je loon

In Duitsland gaat de premie van je brutoloon af. De basis is 14,6 procent. Daar komt een extra bijdrage bij die per verzekeraar verschilt. Voor 2027 is het gemiddelde vastgesteld op 2,9 procent. Werkgever en werknemer betalen elk de helft.

Bij €3.000 bruto betaal je zelf 8,75 procent: €262,50 per maand. Je werkgever betaalt hetzelfde bedrag.

Verdien je meer, dan betaal je meer, tot een loon van €6.375 bruto per maand. Wie meer verdient, betaalt in 2027 zelf bijna €558 per maand.

Die 2,9 procent is een rekengemiddelde. In de praktijk vragen de verzekeraars nu gemiddeld 3,1 procent, van 2,18 tot 4,39 procent.

België: €106 via je loon, plus een kleine bijdrage

Een Belgische werknemer betaalt 13,07 procent sociale bijdragen. Daarvan gaat 3,55 procent naar de gezondheidszorg . Bij €3.000 bruto is dat €106,50 per maand.

Je betaalt ook een verplichte bijdrage aan je ziekenfonds. In 2026 is dat €9,99 per maand bij CM en €10,60 bij Helan. Samen kom je zo op ongeveer €116 tot €117 per maand.

Bij elk doktersbezoek betaal je in België zelf een deel, het remgeld. Bij je vaste huisarts is dat €4 per consult, bij een andere huisarts €6.

Op een rij bij €3.000 bruto

Nederland: gemiddeld €169 per maand, plus maximaal €400 eigen risico per jaar

gemiddeld €169 per maand, plus maximaal €400 eigen risico per jaar Duitsland: €262,50 per maand; je werkgever betaalt hetzelfde bedrag

€262,50 per maand; je werkgever betaalt hetzelfde bedrag België: zo'n €116 tot €117 per maand, plus remgeld per bezoek

Wat de bedragen niet zeggen

De Nederlandse premie is voor iedereen even hoog. Met een laag inkomen ben je daardoor naar verhouding duur uit. In Duitsland en België hangt je bijdrage af van je loon.

Ga je vaak naar het ziekenhuis, dan merk je in Nederland vooral het eigen risico. Een Belg betaalt per bezoek.