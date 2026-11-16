Herken je dit? Je doet een klont boter in de pan, gooit de champignons erbij en vijf minuten later liggen ze er wat sneu en bleekjes bij in een plas van hun eigen vocht. Er is een makkelijke oplossing, maar je moet het maar net even weten: begin zonder olie of boter.

Champignons bakken zonder olie: zo doe je het

Verhit een ruime koekenpan op middelhoog tot hoog vuur en doe de gesneden champignons erin, zonder vet. Schep af en toe om.

Na een paar minuten laten ze vocht los. Bak door tot dat vocht grotendeels verdampt is. Pas dan gaat er een klontje boter of een scheut olie bij, eventueel met zout, peper, knoflook of tijm. Nog een paar minuten en ze zijn goudbruin.

Waarom liggen champignons in hun eigen vocht?

Een champignon bestaat voor ruim 90 procent uit water. Zodra hij warm wordt, komt dat vrij. Zolang er water in de pan staat, blijft de temperatuur rond de 100 graden steken.

Bruin worden gaat pas veel heter. Dan treedt de maillardreactie op, het proces dat ook een korst op vlees en toast geeft. Eerst moet het water dus weg.

Champignons zitten vol luchtzakjes die olie gretig opzuigen. - Lan Lam, testkok America's Test Kitchen

Waarom de boter beter later kan

Een rauwe champignon werkt als een spons. Volgens Lan Lam, testkok bij America’s Test Kitchen , vallen die luchtzakjes samen als je de champignons eerst gaart. Daarna nemen ze veel minder vet op.

Haar recept gaat nog een stap verder: ze doet een flinke scheut water bij de champignons. Die stomen dan snel kapot en laten hun vocht sneller los. Als het water weg is, is een halve theelepel olie genoeg om ze te laten bruinen.

Een volle pan: mag dat wel?

Culy raadt aan grote hoeveelheden in porties te bakken. Een volle pan geeft meer vocht dat moet verdampen.

Niet iedereen is het daarmee eens. De Amerikaanse kookwetenschapper Dave Arnold testte het op zijn blog Cooking Issues. Hij spoelde champignons af en stopte ze juist propvol in de pan. Ze smaakten volgens hem net zo goed en waren minder vettig.

Zolang de champignons hun water wegkoken, zuigen ze geen olie op. - Dave Arnold, kookwetenschapper

Ook afspoelen kan dus prima, als je ze meteen bakt. Het punt is in alle gevallen hetzelfde: het water moet de pan uit voordat het vet erin gaat. In een volle pan duurt dat alleen langer.

In vijf stappen goudbruine champignons

Snijd de champignons in plakken van een halve centimeter of dikker. Zet een ruime pan op middelhoog tot hoog vuur, zonder vet. Bak tot het vocht vrijkomt en weer verdampt is, in ongeveer vijf tot acht minuten. Voeg nu pas boter of olie toe. Zout, peper, knoflook of tijm gaan er in de laatste minuten bij.

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