Leg je koffer niet op het hotelbed

Je komt je hotelkamer binnen, gooit de koffer op het bed en trekt de rits open. Dat doet bijna iedereen, en bedwantsen hebben daar baat bij.

Kleine lifters, grote plaag

Bedwantsen zijn platte, bruine insecten van ongeveer vijf millimeter, zo groot als een appelpit. Ze leven van bloed en komen af op warmte en uitgeademde lucht. Ze zoeken dus mensen die liggen te slapen.

Overdag zitten ze verstopt in de naden van matrassen, in lattenbodems, achter plinten en in kieren rond het bed. 's Nachts komen ze tevoorschijn. Een koffer op het bed ligt dus midden in hun leefgebied. Via ritsen, naden en kleding reizen ze ongemerkt mee naar huis.

Ziek word je er niet van, want bedwantsen dragen geen ziektes over. Wel krijg je jeukende bulten, vaak drie of meer op een rij. Een plaag krijg je bovendien moeilijk weg, want ze kunnen maanden zonder eten.

Sterren zeggen weinig

Veel mensen denken dat bedwantsen alleen in vieze, goedkope hotels zitten, maar dat klopt niet. Ze komen af op mensen, niet op vuil. Ook een keurige kamer kan ze hebben, gewoon omdat een vorige gast ze heeft meegenomen.

Toch is het in een matig hotel slim om extra op te letten. Een rommelige of slecht onderhouden kamer heeft meer verstopplekken. Een besmetting valt daar ook minder snel op.

Waar zet je je koffer dan wel neer?

In de badkamer, op de tegels of in het bad. Daar zijn nauwelijks schuilplekken.

Op het kofferrek, een paar centimeter van de muur.

Niet onder het bed, niet tegen de muur en niet op een stoel met stof of kussens.

Eerst kijken, dan uitpakken

Sla het beddengoed terug en schijn met de zaklamp van je telefoon langs de naden van het matras en het hoofdeinde. Zoek naar donkere stipjes, bloedvlekjes op de lakens, doorzichtige vervellingshuidjes of de beestjes zelf. Ook een zoetige, amandelachtige geur kan erop wijzen.

Zie je iets? Meld het meteen bij de receptie en vraag om een andere kamer. Houd je koffer dicht tot dat geregeld is.

Houd je koffer tijdens je verblijf zoveel mogelijk dicht. Leg gedragen kleding niet los op het bed of een stoel. Blijf je maar één nacht? Laat dan zo veel mogelijk in de koffer zitten.

Thuis: niet meteen naar binnen

Twijfel je na de reis? Pak je koffer dan buiten uit en stop je kleding in vuilniszakken. Was alles op minimaal 60 graden en droog het zo heet mogelijk. Schrob de naden en ritsen van de koffer met heet sop of gebruik een stoomreiniger.

Wat niet heet gewassen kan worden, gaat minstens een week in de vriezer, op min veertien graden of kouder. Zo gaan ook de eitjes dood.

Heb je thuis toch bulten of vlekjes op de lakens? Ga dan niet zelf spuiten, want bestrijdingsmiddelen helpen bijna nooit. Bel een professionele ongediertebestrijder.