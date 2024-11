China en Duitsland willen dialoog met Trump over importtarieven

BEIJING/BERLIJN (ANP/RTR/AFP) - China en Duitsland willen gesprekken voeren met aankomend president Donald Trump om een wereldwijde handelsoorlog te voorkomen. De twee grote exportlanden reageren daarmee op het dreigement van de verkozen Amerikaanse president om direct na zijn aantreden in januari een extra importtarief van 10 procent in te voeren op Chinese goederen. Ook wil Trump dat Mexico en Canada een heffing van 25 procent betalen voor al hun producten die de Amerikaanse grens over gaan.

Met de importheffingen wil Trump China, Mexico en Canada dwingen om de drugssmokkel en de asielstroom naar de Verenigde Staten te stoppen. Washington beschuldigt Beijing al langer van medeplichtigheid aan de handel in de drug fentanyl, die voor tienduizenden doden per jaar in de VS zorgt en via buurlanden Mexico en Canada wordt binnengesmokkeld. Ook heeft Trump tijdens zijn verkiezingscampagne gedreigd met heffingen tot 20 procent op goederen uit de rest van de wereld.

"In principe staan ​​we open voor het onderhouden van dialoog en communicatie", zei een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken op de vraag of Beijing al contact had opgenomen met Trumps team voor gesprekken. Eerder verklaarde de Chinese ambassade in Washington al dat niemand een handelsoorlog wint en dat China stappen heeft gezet om het drugsprobleem aan te pakken.