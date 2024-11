Buffett wil na zijn dood bijna alles nalaten aan goededoelenfonds

OMAHA (ANP/RTR) - Warren Buffett, de legendarische investeerder en voorzitter van Berkshire Hathaway, heeft verdere stappen ondernomen om zijn fortuin na zijn overlijden weg te geven. De 94-jarige Buffett is van plan 99,5 procent van zijn resterende vermogen, momenteel geschat door Forbes op meer dan 150 miljard dollar, te doneren aan een goededoelenfonds. Dit fonds zal beheerd worden door zijn dochter en twee zoons na zijn overlijden.

In een brief aan de aandeelhouders van Berkshire op maandag, onthulde Buffett dat er drie mogelijke opvolgers zijn aangewezen voor het beheer van het fonds, voor het geval zijn dochter Susie (71) en zijn zoons Howard (69) en Peter (66) niet in staat zouden zijn om de taak op zich te nemen. Volgens Buffett zijn deze opvolgers iets jonger dan zijn kinderen, goed bekend bij hen en "een logische keuze" voor allen.

"Ik heb nooit een dynastie willen opbouwen of een plan willen volgen dat verder ging dan mijn kinderen", schreef Buffett. "Maar deze opvolgers staan op de wachtlijst. Ik hoop dat Susie, Howie en Peter zelf mijn vermogen zullen verdelen."