China en VS beginnen besprekingen om handelsconflict op te lossen

KUALA LUMPUR (ANP/BLOOMBERG) - Amerikaanse en Chinese functionarissen zijn in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur handelsbesprekingen begonnen voorafgaand aan een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping.

Ze worden geleid door de Chinese vicepremier He Lifeng en de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent.

De spanningen tussen beide landen zijn de laatste tijd opgelopen, onder meer nadat China exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen had aangekondigd. De Amerikaanse president legde Beijing als reactie een extra importheffing op.

Trump arriveert woensdag in Zuid-Korea voor een staatsbezoek en de APEC-top, een economische conferentie waar leiders van Aziatische en Pacifische landen worden verwacht, onder wie de Chinese president. Trump ontmoet Xi donderdag in de marge van de top.