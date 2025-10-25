Gemeenten vaak onduidelijk over toegankelijkheid stembureaus

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten vermelden vaak niet duidelijk waar mensen met een beperking kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van het ANP op basis van Waarismijnstembureau.nl.

Van de ruim 10.000 stembureaus in Nederland zijn er 9175 als toegankelijk aangemerkt voor mensen met een beperking. Toch is vaak onduidelijk welke toegankelijkheidsvoorzieningen er precies aanwezig zijn bij een stembureau. Bij gemiddeld 1 op de 7 stembureaus wordt niet duidelijk aangegeven wat de voorzieningen zijn.

Gemeenten zijn sinds 2019 wettelijk verplicht om stembureaus toegankelijk te maken, al gelden er uitzonderingen, bijvoorbeeld voor stemlocaties in monumentale panden. Wat onder "toegankelijk" wordt verstaan, verschilt echter per gemeente. Uit navraag blijkt dat de term vaak alleen verwijst naar fysieke toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, zoals een hellingbaan, een laag stemhokje of een brede deur. In Apeldoorn, Etten-Leur en Beverwijk is dat bijvoorbeeld het geval.

VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) herkent dit beeld. "Toegankelijkheid is een breed begrip en gaat niet alleen om fysieke beperkingen", zegt een woordvoerder. Gemeenten moeten ook denken aan andere voorzieningen zoals een stemmal of braille voor slechtzienden en gebarentolken voor doven en slechthorenden. Hoewel deze voorzieningen soms wel aanwezig zijn, "lopen mensen tegen onbegrijpelijke informatievoorziening aan".

Veel gemeenten die bij Waarismijnstembureau.nl geen informatie hebben ingevuld over speciale voorzieningen, verwijzen naar hun eigen website of sociale media. Dat kan lastig zijn voor mensen die slechtziend zijn of moeite hebben met lezen.

Gebarentolk op afstand

Volgens Ralf Habets van Koninklijke Visio, een belangenorganisatie voor blinden en slechtzienden, is er bij gemeenten "wel bereidheid om zich te verbeteren, maar ook veel onkunde". Daarnaast zijn de benodigde aanpassingen volgens hem vaak kostbaar in verhouding tot het aantal mensen dat er gebruik van maakt.

Zo'n 230 gemeenten voorzien al hun stembureaus van een 'gebarentolk op afstand', meldt initiatiefnemer Berengroep. "Gemeenten kunnen gratis een QR-code aanvragen. Kiezers die deze scannen, worden verbonden met een gebarentolk via een videochat", legt een woordvoerder uit. De organisatie heeft het alle gemeenten meermaals aangeboden, toch doen er zo'n 100 niet mee.