Mogelijke uitdager Starmer mag meedoen aan parlementsverkiezing

MANCHESTER (ANP) - Andy Burnham, de man die vaak wordt genoemd als mogelijke opvolger van de Britse premier Keir Starmer, mag van zijn partij meedoen aan een tussentijdse verkiezing voor een zetel in het parlement, meldt de BBC. Dat is een eerste stap naar een mogelijke machtsovername door de populaire burgemeester van Manchester.

Burnham wil meedoen aan de verkiezing in Makerfield, waar de parlementariër Josh Simons speciaal opstapt om ruimte te maken voor Burnham. Toch was het niet vanzelfsprekend dat de selectiecommissie van Labour zou toestaan dat Burnham de kandidaat van de partij zou worden. In januari blokkeerden commissieleden, vrijwel allemaal bondgenoten van Starmer, dat Burnham zou meedoen in een ander kiesdistrict.

Starmer staat nu onder grote druk om op te stappen, maar het is niet duidelijk wie van zijn partijgenoten hem in dat geval zou moeten opvolgen. Alleen parlementsleden komen in aanmerking, dus Burnham moet sowieso eerst de verkiezing winnen.