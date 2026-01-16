China fel gekant tegen handelsdeal VS en Taiwan

BEIJING (ANP/AFP) - China keert zich fel tegen de handelsdeal die de Verenigde Staten hebben gesloten met Taiwan. De op een na grootste economie ter wereld is "krachtig tegen" een overeenkomst om de Amerikaanse importheffingen op Taiwanese producten te verlagen en de investeringen van het eiland in de VS te vergroten.

"China is consequent en resoluut tegen elke overeenkomst... die wordt ondertekend tussen landen waarmee het diplomatieke betrekkingen onderhoudt en de regio Taiwan van China", zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij riep Washington op zich te houden aan het één-China-principe. Beijing beschouwt de eilandstaat als een afvallige provincie en heeft gezegd geweld niet te schuwen om Taiwan in te nemen.

De importtarieven op goederen uit Taiwan gaan van 20 naar 15 procent. In ruil daarvoor investeren Taiwanese chip- en techbedrijven minstens 250 miljard dollar in uitbreiding van de Amerikaanse productiecapaciteit van halfgeleiders.