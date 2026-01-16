ECONOMIE
Weinig beweging op Damrak na opmars AEX tot boven 1000 punten

Economie
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 9:17
anp160126070 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet vrijdag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars een dag eerder, waarbij de Amsterdamse hoofdindex voor het eerst in de geschiedenis tot boven de 1000 punten wist te klimmen. Vooral sterke koerswinsten van de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI hielpen de AEX deze historische mijlpaal te behalen. De Nederlandse chipbedrijven lieten nu een gemengd beeld zien.
De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 1009,17 punten. Donderdag eindigde de index 1,4 procent hoger op een slotrecord van 1011,01 punten. Op 1012,65 punten werd de hoogste tussentijdse stand ooit bereikt. De MidKap zakte een fractie tot 976,16 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren 0,1 procent. De DAX in Frankfurt daalde ook 0,1 procent. Het Duitse statistiekbureau bevestigde dat de inflatie in de grootste economie van Europa in december is afgenomen tot 1,8 procent, van 2,3 procent in november.
