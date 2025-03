China gaat staalproductie verlagen om overschot aan te pakken

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China gaat de staalindustrie van het land dwingen om de productie te verlagen. De overheid wil daarmee het ​​enorme staaloverschot terugdringen en de winstgevendheid van staalfabrieken in het land herstellen. De productievermindering werd woensdag tijdens het Nationaal Volkscongres in Beijing aangekondigd. Er werden echter geen details gegeven over de omvang van de vermindering van de staalproductie.

China is goed voor ruim de helft van de wereldproductie van staal, maar kampt met een zwakke binnenlandse vraag door de problemen in de bouwsector. Dat heeft ervoor gezorgd dat Chinese producenten elders naar klanten zijn gaan zoeken en goedkoop staal in Europa en andere buitenlandse markten hebben gedumpt. Europa en andere landen hebben daardoor stappen ondernomen om de Chinese export van goedkoop staal te blokkeren.

Beijing heeft eerder geprobeerd om de staalproductie te verlagen door deze te koppelen aan CO2-uitstootdoelen, maar de jaarlijkse productie is desondanks hardnekkig hoog gebleven. De ineenstorting van de winsten van Chinese staalproducenten en de beschuldigingen dat China zijn overschotten in het buitenland dumpt, dwingen de overheid nu om productievermindering te verplichten.