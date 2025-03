Denen: Trumps erkenning zelfbeschikking Groenland significant

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Denemarken stelt dat het significant is dat de Amerikaanse president Donald Trump het zelfbeschikkingsrecht van Groenland heeft erkend. Trump deed dat in een toespraak tot het Amerikaanse Congres waarin hij herhaalde het eiland onder Amerikaanse controle te willen hebben.

Groenland maakt deel uit van het Koninkrijk Denemarken en is grotendeels autonoom. Zowel Denemarken als Groenland zegt dat het aan de Groenlanders zelf is om de toekomst van Groenland te bepalen. "We steunen sterk jullie recht om jullie eigen toekomst te bepalen", zei Trump. Hij verklaarde Groenlanders te verwelkomen in de Verenigde Staten als zij daarvoor kiezen.

Dit was het "belangrijkste gedeelte van die toespraak", zei de Deense minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen. Peilingen suggereren dat de meeste Groenlanders tegen een toetreding tot de VS zijn.

Trump herhaalde ook dat de VS Groenland "nodig hebben" voor de nationale en internationale veiligheid. "We werken met iedereen die erbij betrokken is om het te krijgen", zei hij over het grootste eiland ter wereld. De president beloofde de inwoners van Groenland te beschermen en rijk te maken. "We zullen Groenland naar hoogtes brengen die je nooit voor mogelijk hebt gehouden."