China heft exportverbod Nexperia voor groot deel op

BEIJING (ANP/RTR) - China heeft bevestigd dat het exportverbod voor chipmaker Nexperia grotendeels wordt opgeheven. Alle chips die voor civiele doeleinden worden gebruikt, mogen weer vanuit een Chinese fabriek van de Nederlandse halfgeleiderfabrikant naar het buitenland, zei het Chinese ministerie van Handel. Eerder dit weekend meldde Eurocommissaris Maroš Šefčovič de versoepeling ook al.

Nexperia kreeg een Chinees exportverbod omdat Beijing boos was over Nederlands ingrijpen bij de Nijmeegse chipfabrikant. De regering in Den Haag verschafte zich mogelijkheden om besluiten van Nexperia tegen te houden of terug te draaien. Het kabinet vreesde dat de Chinese eigenaar van Nexperia, Wingtech, belangrijke onderdelen of kennis uit Europa zou weghalen.

China is daar nog boos over en zinspeelde zondag op mogelijke Europese druk op Nederland. Het handelsministerie meldde blij te zijn met inspanningen van de Europese Unie die Nederland aansporen "onrechtmatige" handelingen recht te zetten.