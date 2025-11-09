België krijgt Britse militaire hulp na drone-incidenten

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk komt NAVO-bondgenoot België te hulp na herhaaldelijke drone-incidenten in het Belgische luchtruim. De Britse omroep BBC bericht dat Britse militairen en materieel naar België gaan om de verdediging daar te versterken.

De Britse topmilitair Richard Knighton zei tegen de BBC dat België deze week om hulp heeft gevraagd. Het land is opgeschrikt door incidenten op meerdere plekken. Zo zijn drones waargenomen bij luchthavens en militaire bases.

Er bestaat nog onduidelijkheid over wie de drones aanstuurt. Naast België hebben ook andere Europese landen hinder ondervonden van incidenten met onbekende drones. Die onbemande vliegtuigjes kunnen bijvoorbeeld het vliegverkeer hinderen.

De BBC schrijft niet waar de Britse hulp aan België precies uit bestaat en om hoeveel manschappen het gaat.