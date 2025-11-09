China hervat export gallium, germanium en antimoon naar VS

BEIJING (ANP/AFP) - China heeft een verbod op de export van drie metaalsoorten naar de Verenigde Staten opgeschort. Daarmee doet het Aziatische land opnieuw een concessie richting de VS in de handelsoorlog tussen de twee grootmachten.

Exporteurs mogen de materialen gallium, germanium en antimoon tot 27 november 2026 vanuit China aan de VS verkopen, maakte het Chinese ministerie van Handel bekend. Beijing voerde het exportverbod voor die grondstoffen in december 2024 in. Daarbij wees het land erop dat de metalen, die cruciaal zijn voor moderne technologie, zowel civiele als militaire toepassingen hebben.

De presidenten Xi Jinping en Donald Trump kwamen eind vorige maand overeen dat ze een aantal handelsmaatregelen die ze elkaars landen hadden opgelegd zouden terugdraaien. Zo beloofde China strengere exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen uit te stellen. De VS schortten een maatregel op die de toegang tot Amerikaanse technologie voor meer Chinese bedrijven zou beperken.