Vingegaard wint Tourcriterium van Saitama

Sport
door anp
zondag, 09 november 2025 om 9:42
SAITAMA (ANP/BELGA) - Vuelta-winnaar Jonas Vingegaard heeft het Tourcriterium in het Japanse Saitama gewonnen. De Deen van Visma - Lease a Bike versnelde in de slotkilometers en bleef het peloton nipt voor. De Italiaan Jonathan Milan won de sprint om de tweede plaats, de Australiër Kaden Groves werd derde.
Voormalig Tour de France-winnaar Vingegaard kwam vroeg in de wedstrijd ten val, maar bleek daar weinig last van te hebben. Met zijn zege volgde hij de Eritreeër Biniam Girmay op. Vingegaards grote rivaal Tadej Pogacar won de eindejaarswedstrijd van Tourorganisator ASO het jaar daarvoor.
