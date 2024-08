OM eist 10 jaar cel tegen Griekse 'onderwereldbankier'

ROTTERDAM (ANP) - Tegen de 53-jarige Griek Thanas B., die verdacht wordt van het crimineel ondergronds bankieren van honderden miljoenen euro's, is een celstraf geëist van tien jaar. B. gaf donderdag in de rechtbank in Rotterdam toe dat hij "verkeerde dingen heeft gedaan". Hij ontving berichten en stuurde die door. "Ik was de boodschapper, dat was een gigafout. Maar verder weet ik er niets van af", benadrukte hij meerdere keren. Dat hij 'bankier van de onderwereld' was, ontkende zijn advocaat eerder al met klem.

B. werd op 31 mei vorig jaar op verzoek van Nederland in Athene aangehouden en zit nu ruim een jaar in een Nederlandse cel. De man zou via cryptocommunicatie leiding hebben gegeven aan een koeriersnetwerk in Nederland, dat voor bijna een kwart miljard euro aan contante geldbedragen voor criminelen heeft verplaatst. Dat zou zijn gebeurd in de periode tussen juni 2020 en maart 2021.

Het netwerk zou vanuit verschillende kantoren in Nederland hebben gewerkt, onder meer in Wateringen en Amsterdam. Leden van het koeriersnetwerk zijn eerder dit jaar tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld.

Eind vorig jaar bekeken de Griek en het Openbaar Ministerie de mogelijkheid of er afspraken te maken waren over een mogelijke straf, maar dat is niet gelukt.