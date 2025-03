China is voorbereid op grote schok in handelsoorlog, zegt premier

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China is voorbereid op verdere escalatie van de handelsoorlog. Dat heeft de Chinese premier Li Qiang zondag laten weten, terwijl de wereld zich opmaakt voor de aankondiging van meer importheffingen door de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn handelspartners.

Li zei bij de start van het China Development Forum in Beijing dat het land voorbereid is op "schokken die de verwachtingen overtreffen". "Instabiliteit en onzekerheid nemen toe", zei hij ook. "Op dit moment denk ik dat het nog belangrijker is voor elk van onze landen om markten verder open te stellen, en voor al onze bedrijven om hun middelen meer te delen."

Trump heeft eerder al laten weten 2 april weer met nieuwe aankondigingen over zijn handelsbeleid te komen. Hij sprak van een "bevrijdingsdag" en wil dan zogenoemde wederkerige tarieven onthullen. De Verenigde Staten leggen andere landen daarbij vergelijkbare importbelastingen op die zij hanteren voor Amerikaanse goederen, is het idee.