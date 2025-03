Rechtbank Istanbul neemt burgemeester Imamoglu in hechtenis

ISTANBUL (ANP/RTR) - De woensdag aangehouden burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu, wordt in voorlopige hechtenis geplaatst. Hij blijft vastzitten tijdens het proces dat justitie tegen hem en circa honderd anderen voert over onder meer corruptie bij gemeenten, heeft een rechtbank in Istanbul volgens Turkse media bevolen.

De arrestatie van Imamoglu, de voorman van de grootste oppositiepartij CHP, heeft in heel het land tot massale demonstraties geleid, ondanks het feit dat in veel plaatsen betogingen dagenlang verboden zijn.

De oude en seculiere Republikeinse Volkspartij (CHP) houdt zondag voor de meer dan anderhalf miljoen leden een voorverkiezing waarbij Imamoglu als presidentskandidaat van de partij zal worden aangewezen.

Imamoglu bestrijdt alle beschuldigingen tegen hem. Volgens de oppositie is het proces een poging om hem als belangrijkste politieke rivaal van president Erdogan uit te schakelen.