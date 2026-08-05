China komt met sancties tegen VS na uitbreiding zwarte lijst

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft meerdere Amerikaanse bedrijven sancties opgelegd. Zo heeft het onder meer de exportbeperkingen op drones naar de Verenigde Staten aangescherpt. De acties zijn een vergeldingsmaatregel nadat de VS de zwarte lijst heeft uitgebreid van bedrijven die dwangarbeid inzetten.

Onder de sancties vallen ook exportbeperkingen op belangrijke reserveonderdelen en technologieën die door grote Amerikaanse techbedrijven worden gebruikt.

De Amerikaanse autoriteiten zetten vorige week meer dan veertig Chinese bedrijven op de zwarte lijst. Die bedrijven gebruiken materialen uit de regio Xinjiang of nemen deel aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in de noordwestelijke Chinese regio waar veel Oeigoeren wonen.

Mensenrechtenorganisaties beschuldigen de autoriteiten al tijden van onderdrukking van de Oeigoeren. De instanties beschuldigen China ook van dwangarbeid, waarvoor mensen in de regio worden ingezet. Beijing ontkent dit.