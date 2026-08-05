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De Bijenkorf waarschuwt klanten voor mogelijk datalek

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 11:54
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AMSTERDAM (ANP) - De Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Of en hoeveel gegevens buitgemaakt zijn, wordt volgens de warenhuisketen nog onderzocht. Door het incident kampt de Bijenkorf nu sowieso met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen.
De getroffen partner heeft direct ingegrepen, de toegang geblokkeerd en aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen. Dat is volgens de Bijenkorf de reden dat er nu processen vertraagd zijn. De winkels van de Bijenkorf blijven wel geopend, evenals de webshop.
De Bijenkorf sluit niet uit dat er namen, contactgegevens en data over onlinebestellingen in verkeerde handen zijn gekomen. "Uit voorzorg hebben wij onze klanten geïnformeerd en hebben wij melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens", aldus de Bijenkorf, die benadrukt dat er geen betaalgegevens, bankrekeningnummers en wachtwoorden betrokken zijn bij het incident.
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