Belgische hulp en sproeisystemen bij bestrijden brand Limburg

OOSTRUM (ANP) - De brandweer krijgt bij het bestrijden van de grote natuurbrand in de buurt van het Limburgse Venray hulp uit België. Twee Belgische pelotons sluiten aan bij de Nederlandse brandweerlieden, meldt de veiligheidsregio. Woensdag worden ook speciale sproeisystemen geïnstalleerd om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem en vegetatie verder te verlagen.

In het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Normaal gesproken vormt dat geen gevaar, omdat het dichtbegroeide gebied niet toegankelijk is voor wandelaars. Maar voor de brandweerlieden kan het nu wel een risico vormen. Door de hitte van de grond zijn enkele ontploffingen geweest en daarom is de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. "Het gaat om heel klein kaliber dus het is niet heel gevaarlijk", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Volgens hem adviseert de EOD slechts, er worden geen explosieven opgeruimd.

De afgelopen dagen werden blushelikopters van Defensie ingezet om het vuur vanuit de lucht te blussen. Die zijn woensdag nog niet nodig geweest. Er is vooral sprake van grondvuur, waardoor inzet vanuit de lucht "beperkt effect" heeft.

Hotspots

Het getroffen gebied beslaat nog altijd een gebied van honderd hectare. Daarbinnen bevinden zich de zogenaamde hotspots van de brand. "Het is de vraag hoe zich dat vandaag gaat ontwikkelen." Volgens de woordvoerder zijn delen van het gebied aanzienlijk verwoest. "De natuur is daar behoorlijk weggebrand." Onduidelijk is nog hoe groot dat stuk is.

Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen. Eerst moet de brand onder controle zijn, pas daarna kan een onderzoek beginnen.