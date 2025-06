Acteur Piet Kamerman (Lowietje uit Baantjer) overleden

UTRECHT (ANP) - Acteur, regisseur en toneelschrijver Piet Kamerman is op 99-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Kamerman overleed op 3 juni in Utrecht en is afgelopen vrijdag gecremeerd. Bij het grote publiek was Kamerman vooral bekend door zijn rol (2000-2006) als barman Lowietje in de hitserie Baantjer.

Kamerman speelde in succesvolle series als De Stille Kracht en De Verlossing, waarin hij de eenogige pastoor Kips speelde. Een van zijn bekendste toneelrollen was Krapp in Krapps Last Tape bij Toneelgroep Studio.

Samen met zijn vrouw richtte hij in Ierland het Gurtycloona Theatre op, waar hij een gelauwerde productie van Waiting for Godot regisseerde. Kamerman bleef tot op hoge leeftijd actief en speelde tot zijn 82e in speelfilms. Zijn laatste bioscoopfilms waren Loenatik De Moevie uit 2002 en Wolfsbergen uit 2007.

In 2020 ging op het Nederlands Film Festival nog zijn documentaire Het Late Leven van regisseurs Jaap van den Beukel en Pascale Korteweg in première.