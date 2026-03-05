China mikt op groei economie tussen 4,5 en 5 procent in 2026

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese regering mikt voor dit jaar op een groei van de economie tussen de 4,5 en 5 procent. Die doelstelling ligt op het laagste niveau sinds 1991. China heeft te maken met een reeks economische uitdagingen, waaronder problemen op de omvangrijke vastgoedmarkt en zwakkere consumentenbestedingen.

De Chinese Communistische Partij (CCP) komt ieder jaar met een officiële groeidoelstelling. Vorig jaar lag die op circa 5 procent. Dat doel werd gehaald. China is de op een na grootste economie ter wereld. Het land kampt ook met een hoge jeugdwerkloosheid. De overheid heeft wel maatregelen genomen om de economie te stimuleren.

In hoofdstad Beijing is donderdag de jaarlijkse vergadering van het Nationaal Volkscongres, het Chinese parlement, begonnen. Daarbij worden nieuwe vijfjarenplannen gepresenteerd. Bij het Volkscongres komen duizenden afgevaardigden van de CCP bijeen. Ook president Xi Jinping is aanwezig op het Volkscongres.