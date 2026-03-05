Beurzen Azië veren op na zware verliezen door Iran-oorlog

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurzen in Azië veerden donderdag op na de zware koersverliezen van de afgelopen dagen door de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. De Europese en Amerikaanse aandelenmarkten lieten woensdag ook al wat herstel zien, mede dankzij enige stabilisatie van de olieprijzen.

De olieprijzen zijn deze week hard gestegen door verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten. Aziatische landen als Zuid-Korea en Japan zijn erg afhankelijk van de import van olie uit de regio. De Kospi in Seoul kelderde daardoor woensdag meer dan 12 procent, het grootste dagverlies voor de Zuid-Koreaanse beurs ooit.

Donderdag stijgt de Kospi echter met bijna 12 procent en koerst daarmee af op de grootste dagwinst ooit. Zowel woensdag als donderdag werd de beurshandel in Seoul tijdelijk stilgelegd door de grote aantallen verkoop- en kooporders. De Nikkei in Tokio noteert bijna 2 procent in de plus, na een verlies van 3 procent een dag eerder.

Economische groei China

De beurzen in Hongkong en Shanghai lieten kleine plussen zien van respectievelijk 0,2 en 0,5 procent. De Chinese overheid maakte tijdens het Nationaal Volkscongres bekend voor dit jaar te mikken op een economische groei van tussen de 4,5 en 5 procent. Dat is het laagste groeidoel sinds 1991.

Of het herstel op de beurzen aanhoudt, is nog de vraag. De strijd tegen Iran gaat donderdag voor de zesde dag op rij onverminderd voort en de olieprijzen laten weer een stijging zien. Een vat Amerikaanse olie kost momenteel 3,7 procent meer op 77,42 dollar en de prijs van Brentolie stijgt 3,1 procent tot 83,87 dollar per vat.

De Europese beurzen en ook Wall Street lijken donderdag weer licht lager te gaan openen door de zorgen dat de hogere energieprijzen de inflatie zullen aanwakkeren en een rem zullen zetten op de economie.