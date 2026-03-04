Spaanse premier zegt nee tegen oorlog, Trump woest

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft in een televisietoespraak zijn weerzin geuit tegen de aanvallen op Iran. "Spanje zegt nee tegen oorlog ", aldus Sánchez, die eraan toevoegde dat dit is hoe de grootste rampen voor de mensheid beginnen. "Spanje is tegen deze ramp."

"Je kunt geen Russische roulette spelen met het lot van miljoenen", zei Sánchez, wiens regering ruzie heeft met president Donald Trump over de aanvallen. Spanje heeft geweigerd toestemming te geven voor het gebruik van bases voor de aanvallen.

"Wij zijn niet medeplichtig uit angst", aldus Sánchez. De Spaanse premier wil met landen in de getroffen regio samenwerken op zoek naar een diplomatieke oplossing.

Trump is woest

De Amerikaanse president Donald Trump heeft hard uitgehaald naar Spanje nadat Madrid het Amerikaanse leger geen toestemming gaf om zijn bases te gebruiken voor aanvallen op Iran. Hij dreigt met een totale handelsstop, maar de Spaanse regering is niet onder de indruk.

Tijdens een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz liet Trump weinig aan duidelijkheid te wensen over. ,`Spanje is verschrikkelijk geweest. We gaan alle handel met Spanje stopzetten. We willen niets meer met Spanje te maken hebben", beet hij verslaggevers toe.

“Ik heb het recht om alles te doen”

De president ging nog een stap verder en verklaarde dat hij minister van Financiën Scott Bessent opdracht heeft gegeven om ‘alle betrekkingen’ met Spanje te verbreken. Ook herhaalde hij ‘niet blij’ te zijn met het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Trump heeft Spanje niets dat de Verenigde Staten nodig hebben. `Ik heb het recht om alles te doen met Spanje, handel stopzetten, embargo’s, wat denk je”, aldus Trump.

Het zijn stevige woorden, zelfs naar zijn eigen maatstaven. Maar waar Trump de confrontatie zoekt, blijft Madrid opvallend koel.

Madrid haalt de schouders op

De Spaanse regering lijkt niet onder de indruk. In een officiële verklaring wijst Madrid erop dat de Verenigde Staten rekening moeten houden met de autonomie van particuliere bedrijven, het internationaal recht en de handelsakkoorden tussen de VS en de Europese Unie.

Ook benadrukt Spanje dat het over voldoende middelen beschikt om de impact van een eventuele handelsboycot op te vangen en getroffen sectoren te ondersteunen. Tegelijkertijd blijft het land pleiten voor vrijhandel en economische samenwerking met partners.

In Madrid klinkt bovendien de hoop dat deze dreiging hetzelfde lot beschoren is als eerdere waarschuwingen van Trump over importheffingen: veel kabaal, weinig gevolg.

Brussel kijkt mee

Intussen laat ook de Europese Commissie van zich horen. Die stelt dat ze de Europese belangen zal verdedigen tegen wat zij ziet als de zoveelste dreiging uit Washington.

Bekijk hieronder de beelden van CSPAN op X: