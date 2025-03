China mikt op groei van 5 procent ondanks handelsspanningen

BEIJING (ANP/AFP) - China heeft de economische groeidoelstelling voor 2025 vastgesteld op ongeveer 5 procent. De doelstelling blijft daarmee gelijk aan die van vorig jaar ondanks de toegenomen handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. De Chinese premier Li Qiang presenteerde tijdens de jaarlijkse parlementaire vergadering in Beijing ook maatregelen om de economie aan te jagen en de groeidoelstelling te halen.

De op een na grootste economie van de wereld, die kampt met een crisis in de vastgoedmarkt, een afzwakkende consumptie en vergrijzing van de bevolking, groeide in 2024 ook met 5 procent. Dat was wel het traagste groeitempo in decennia. In 2023 bedroeg de groei nog 5,2 procent.

Om de groei aan te jagen en het doel te bereiken, heeft de Chinese overheid afgelopen jaar al een reeks steunmaatregelen genomen om de huizenmarkt uit het slop te trekken en de kredietverstrekking door banken te stimuleren. Zo werden de leenkosten voor hypotheken verlaagd en de regels rond woningaankopen versoepeld. Voor dit jaar heeft de Chinese regering verdere renteverlagingen en hogere overheidsuitgaven beloofd om de economie te wapenen tegen de Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen.