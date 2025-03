ASML wil oud-minister Van Gennip als commissaris

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinemaker ASML draagt Karien van Gennip voor als lid van de raad van commissarissen van het bedrijf. Van Gennip was tussen 2022 en de zomer van 2024 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De raad van commissarissen van ASML, die toezicht houdt op het bestuur, verwacht veel te hebben aan de brede ervaring van Van Gennip. Tussen 2003 en 2007 was ze staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en daarvoor zat ze voor het CDA in de Tweede Kamer. Ze heeft niet alleen een politieke carrière achter de rug, maar werkte ook voor consultancybureau McKinsey en leidde ING in Frankrijk. In 2020 werd ze bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar VGZ.

De benoeming van Van Gennip als commissaris bij ASML staat op de agenda van de aandeelhoudersvergadering op 23 april. Een ander lid van de raad van commissarissen, Annet Aris, legt haar functie die dag neer.